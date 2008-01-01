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Новости погоды


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Лютая стужа в Эвенкии надолго не задержится


ИА "Метеоновости" / 10:45 Четверг, 4 марта

  Аномально холодная погода установилась в Эвенкии. Антициклон занял большую часть территории Сибири. Облаков и осадков здесь мало, а температура воздуха ниже привычных значений на 8-10, а в отдельных районах и на 12 градусов. В ночные часы трещат 50-градусные морозы. И снова рекорды отрицательных значений: в ранние утренние часы 3 марта в Кислокане воздух остыл до -50,5 градуса. В Туре термометры показали -50,7 градуса, в Тутончанах -53 градуса. Ранее, в 1964 году, в Тутончанах было -47,2 градуса.

Уже с пятницы морозы начнут ослабевать, скажется влияние обширного циклона, кружащего над Европейской территорией России. А 6 марта температура воздуха заметно превысит климатическую норму, на 4-6 градусов. Пройдет снег от небольшого до умеренного, ночью -16..-21, местами -9..-14, на востоке -26..-31. Днем -1..-6, местами -11..-16, в восточных районах до -21 градуса. / meteonovosti.ru /
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