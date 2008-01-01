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Новости погоды


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Наводнения в Аргентине из-за сильных дождей


ИА "Метеоновости" / 11:15 Четверг, 4 марта

  В понедельник, 1 марта, на северо-запад Аргентины обрушился сильный шторм. Проливные дожди стали причиной наводнений и многочисленных разрушений в местной провинции Катамарка.

В первые же часы с начала шторма объем осадков в Катамарке превысил 90 мм. В регионе были повреждены более 240 зданий, включая местную больницу, затоплены дороги, зарегистрированы сбои водо- и электроснабжения. Жители около 20 домов были эвакуированы. В самом бедственном положении оказались районы Вилья-Эумелия, Вирхен-Нинья, Папа-Франсиско и Антапока. Также из-за наводнений пострадали департаменты Тиногаста, Белен, Амбато, Фрай-Мамерто-Эскуйу, Ла-Мерсед и Валье-Вьехо.

В четверг, 4 марта, в провинции сохранится высокий уровень метеоопасности: грозы и выпадение от 30 до 50 мм осадков ожидаются на северо-западе страны в первой половине дня. В пятницу, 5 марта, в регионе наступит малооблачная погода без осадков. / meteonovosti.ru /
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