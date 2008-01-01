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Ураганные ветры бушуют на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 11:29 Четверг, 4 марта



Южный циклон, перемещавшийся вдоль Курильской гряды на северо-восток, добрался до Берингова моря. По мере продвижения атмосферный гигант набирал силу, атмосферные фронты его портили погоду не только на Чукотке и на Камчатки, дотягивали они до Магаданской области и Приморского края. Как в Приморье, так и в Магаданской области 3 и ночью 4 марта прошел снег, ветер в порывах усиливался до 22 м/с. Ветрено было на Сахалина и на севере Курильской гряды, до 23-27 м/с в порывах. А еще циклон принес порцию очень теплого воздуха. 3 марта в Северо-Курильске воздух прогрелся до +5,5 градуса, а на острове Беринга до +3,1 градуса. Хотя чаще всего циклоны приносят снегопады и метели. Они достались Камчатскому краю. Прошел сильный снег, на севере 8-26 мм осадков, на юге очень сильный снег, до 43 мм. Количество осадков в миллиметрах примерно соответствует росту снежного покрова в сантиметрах. Снова возникли проблемы с транспортом. Усугублялась ситуация и ураганным ветром, до 40 м/с в порывах. На Чукотке снега было меньше, а ветер - сильнее. 44 м/с достигали порывы на побережье Анадырского залива. Отменены авиарейсы, да и автобусы ходят нерегулярно.



Влияние циклона сохранится до 5 марта. В регионе ожидаются сильные осадки и штормовой ветер, на побережье местами усиление ветра до ураганных значений. / meteonovosti.ru /



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