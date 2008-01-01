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Новости погоды


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Высокая метеоопасность и буря в Бразилии


ИА "Метеоновости" / 11:30 Четверг, 4 марта

  На юге и юго-западе Бразилии объявлен высокий уровень метеоопасности, связанный с сильным штормом. Предупреждение сохранится в штатах Мату-Гросу-ду-Сул, Парана, Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина до пятницы, 5 марта.

На вышеуказанные регионы обрушились проливные дожди с грозами, ожидаемый объем осадков составит до 100 мм в день. Ливни сопровождаются сильным ветром скоростью от 16 до 27 м/с и местами градом. В городах Кашиас-ду-Сул, Куритиба и Лондрина суровые погодные условия продлятся до субботы, 6 марта.

Местные власти предупреждают о риске отключения электроэнергии, падения деревьев и возможных наводнениях. В случае сильных порывов ветра необходимо держаться как можно дальше от линий электропередачи, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов, а также не покидать дома без особой необходимости. / meteonovosti.ru /
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