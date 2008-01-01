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Первые весенние выходные в Москве морозные
ИА "Метеоновости" / 12:48 Четверг, 4 марта
Началась календарная весна в столице с оттепели. Температура воздуха превышала привычные показатели на 5 и более градусов, снег начал активно таять, да и солнце заставляло всерьез задуматься о том, что весна пришла раньше срока. Но о наступлении весны говорить пока рано, впереди еще снегопады, метели и морозы. Циклон, поддерживавший в Средней полосе теплую погоду, постепенно заполняется и держит путь на восток, а на его место устремится антициклон. Затем власть над погодой снова перейдет к очередному циклону с Северной Атлантики.
В пятницу, 5 марта ожидается облачная погода, местами будет приниматься слабый снег. На дорогах скользко. Ночью -3..-5, по области до -8 градусов. Днем -1..-3, по области до -6. Ветер северной четверти 5-10 м/с.
В субботу, 6 марта, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура понизится. Ночью -5..-7, по области до -10 градусов. Днем -3..-5, по области -2..-7. Ветер северной четверти 5-10 м/с.
Завершится неделя ненастной погодой. Временами будет приниматься снег, разыграется метель, ветер в порывах усилится до 13-18 м/с. Ночью -5..-7 градусов, по области до -10. Днем 0..-2, по области до -5.
К весеннему празднику еще похолодает. / meteonovosti.ru /
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