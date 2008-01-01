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Краснодарский край снова в снегу

ИА "Метеоновости" / 13:16 Четверг, 4 марта



В Краснодарском крае нынешняя зима необычная. И холодно, и снежно. Хотя снег здесь - довольно редкое явление. Чаще идут дожди. На побережье бушуют ветра - яркая примета холодного сезона. Снег тоже бывает, но довольно редко. Бывает его мало, да и тает он быстро. Разве что детвора пользуется возможностью слепить небольшого снеговика, да поиграть в снежки. Тогда как всю зиму на Краснодарский край то и дело обрушивались сильные снегопады. И местным жителям было не до веселья. Со снегом не справлялась даже специальная техника. Перебои с транспортом, километровые пробки, отключение электричества - с такой проблемой людям приходилось встречаться часто. И вот в начале марта снова мокрый снег, дождь и ветер. Сильные осадки пришли в регион с холодным фронтом циклона, центр которого расположился над Республикой Коми. Количество выпавших осадков достигло 26 мм, усиливался ветер.



5 марта атмосферное давление начнет расти, на место циклона и его атмосферных фронтов придет антициклон. Существенных осадков не ожидается, а ветер в порывах усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха выше нормы на 2-4 градуса. Ночью -1..+4 градуса, днем +3..+8. На побережье в ночные часы +1..+6, днем +6..+11, местами до +15 градусов. Такая температура не оставляет выпавшему снегу ни единого шанса, разве что в горах снег сохранится. / meteonovosti.ru /



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