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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:05 Пятница, 5 марта



Предстоящим днём на западной периферии антициклона существенных осадков не предвидится, лишь местами слабый снежок, который не образует снежного покрова и высоту которого нельзя измерить инструментально.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 5 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит -3..-1 градус, по области -6..-1. Ветер северо-западный 5-10 м/с.



Атмосферное давление будет иметь тенденцию к росту, но останется ниже климатической нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха подрастет до нормальных значений. Для большинства метеозависимых и не реагирующих на колебания метеопараметров людей, это благоприятные погодные условия. Такие комфортные внешние условия позволяют больше времени проводить на свежем воздухе, рекомендуется заниматься дозированной скандинавской ходьбой, делать дыхательную гимнастику, что улучшает самочувствие и повышает содержание кислорода в крови. Переходные сезоны года с довольно частыми сменами погодных условий, иногда даже в течение дня, плохо переносят лица с серьезными проблемами со здоровьем, чаще обостряются хронические недуги, особенно сложно приспособиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проявлениями расстройства нервной системы. Им также желательно повышать физическую активность, стараться чаще бывать на свежем воздухе, принимать витамины группы С, В, D, растительные адаптогены, при необходимости успокаивающие препараты, лучше растительного происхождения, очень важно в этот период также соблюдение питьевого режима, чтобы поддерживать водно-солевой баланс организма. И помнить, что у природы нет плохой погоды, позитивно принимать ее "капризы".



Геомагнитный фон 5 марта ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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