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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:23 Пятница, 5 марта

  После очень теплых дней в столичном регионе подмораживает. Это и не удивительно, ведь настоящая весна, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной, наступает обычно лишь 27 марта. Случалось, что весна приходила раньше, но в этом году на раннюю весну рассчитывать не приходится. Температура воздуха выше нормы на 1-2 градуса. Рекорды температуры так и останутся на своих местах. Самым холодным этот день был в 1958 году, когда в ранние утренние часы воздух остыл до -25,6 градуса. А самым теплым стал день 5 марта 1995 года, когда термометры показали +8,9 градуса.

Рекордное количество осадков выпало в этот день в 1962 году - 10,1 мм при норме 34 мм.

В прошлом, 2020 году, температура воздух превысила климатическую норму на 8,6 градуса. Ночью +2,4 градуса, днем +7,6 градуса. Осадков не было, снега на улицах города не осталось совсем. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Пьедрас-Неграс

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