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Новости погоды


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В Санкт-Петербург вернулась зима


ИА "Метеоновости" / 09:33 Пятница, 5 марта

  В последних числах февраля в Санкт-Петербурге наконец-то запахло весной - после трехнедельного морозного периода в город пришла оттепель, побежали ручьи. Весеннее настроение жителей Северной столицы поддержали и первые дни марта - тёплые и солнечные. Однако с мартовской погодой надо держать ухо востро: раннему теплу и солнышку радоваться, а "семь порток" - держать наготове. О своем возвращении зима намекнула в среду, 3 марта - после ночных заморозков днем полетели снежинки. В четверг в тыловой части уходящего на Волго-Вятский район циклона подул холодный северо-западный ветер, температура днем так и не перешла в красный сектор шкалы. В праздничные выходные зима будет чувствовать себя очень уверенно: пройдет снег, 7 марта сильный. Ветер прогнозируется западных румбов, умеренный с порывами до сильного, 6 и 7 марта возможна метель, на дорогах гололедица, снежный накат. 8 марта мужчины Санкт-Петербурга будут дарить теплые поздравления женщинам на фоне холодной зимней погоды: ночью термометры покажут -11..-14, днем -5..-8, возможен небольшой снег. / meteonovosti.ru /
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