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На Русском Севере метели и снегопады

ИА "Метеоновости" / 10:53 Пятница, 5 марта



Календарная весна как на севере, так и в центральных областях Европейской территории России началась с очень теплой погоды. Температура воздуха превышала привычные показатели на 6-8 градусов, были установлены рекорды температуры. Такое влияние на погоду оказывал циклонический вихрь с Северной Атлантики. Большая часть Европейской России "грелась" в теплом секторе этого циклона. Но погода в регионе стремительно меняется. Циклон сместился на восток, оставляя Республику Коми в тыловой, холодной своей части. Температура воздуха понизилась и стала ниже климатической нормы на 7-9 градусов. Коррективы в погоду внес и антициклон, установившийся над Баренцевым морем. Из-за разницы давления между двумя атмосферными образованиями на побережье было ветрено, 4 и ночью 5 марта порывы ветра достигали 18-23 м/с, а на Новой Земле мели метели при ветре в порывах до 27 м/с.



6 марта погода начнет меняться. В восточных районах атмосферное давление продолжает расти. Сохраняются морозы, облаков и осадков мало. А на северо-западе, где спешит установить порядки очередной североатлантический циклон, погода портится: ожидаются снегопады, местами сильные, метели при ветре до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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