Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Грозы и снегопады в Марокко
ИА "Метеоновости" / 10:55 Пятница, 5 марта
В пятницу, 5 марта, в некоторых провинциях Королевства Марокко пройдут сильные грозы и снегопады. Оранжевый уровень метеоопасности установлен в городах Эс-Сувейра, Сафи, Касабланка и Эль-Джадида.
К вечеру количество осадков в вышеуказанных городах достигнет 35 мм. Схожие погодные условия и выпадение до 50 мм осадков ожидаются и к утру субботы, 6 марта, в городах Азилаль, Бени-Меллал, Хурибга, Хенифра и Хемиссет. Сильные ливни (до 70 мм) в сопровождении ветра скоростью до 20 м/с пройдут и в области Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма, расположенной на севере страны.
В горах области Марракеш-Сафи также ожидается выпадение осадков - до 30 см снега в день на склонах выше 1500 метров. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения