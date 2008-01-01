Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
5 марта 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Грозы и снегопады в Марокко


ИА "Метеоновости" / 10:55 Пятница, 5 марта

  В пятницу, 5 марта, в некоторых провинциях Королевства Марокко пройдут сильные грозы и снегопады. Оранжевый уровень метеоопасности установлен в городах Эс-Сувейра, Сафи, Касабланка и Эль-Джадида.

К вечеру количество осадков в вышеуказанных городах достигнет 35 мм. Схожие погодные условия и выпадение до 50 мм осадков ожидаются и к утру субботы, 6 марта, в городах Азилаль, Бени-Меллал, Хурибга, Хенифра и Хемиссет. Сильные ливни (до 70 мм) в сопровождении ветра скоростью до 20 м/с пройдут и в области Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма, расположенной на севере страны.

В горах области Марракеш-Сафи также ожидается выпадение осадков - до 30 см снега в день на склонах выше 1500 метров. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-4
Сб.
6 мар.
-3
Вс.
7 мар.
+1
Пн.
8 мар.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Каолак		 -39
Чара

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100