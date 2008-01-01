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Грозы и снегопады в Марокко

ИА "Метеоновости" / 10:55 Пятница, 5 марта



В пятницу, 5 марта, в некоторых провинциях Королевства Марокко пройдут сильные грозы и снегопады. Оранжевый уровень метеоопасности установлен в городах Эс-Сувейра, Сафи, Касабланка и Эль-Джадида.



К вечеру количество осадков в вышеуказанных городах достигнет 35 мм. Схожие погодные условия и выпадение до 50 мм осадков ожидаются и к утру субботы, 6 марта, в городах Азилаль, Бени-Меллал, Хурибга, Хенифра и Хемиссет. Сильные ливни (до 70 мм) в сопровождении ветра скоростью до 20 м/с пройдут и в области Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма, расположенной на севере страны.



В горах области Марракеш-Сафи также ожидается выпадение осадков - до 30 см снега в день на склонах выше 1500 метров. / meteonovosti.ru /



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