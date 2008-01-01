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Циклон над Чукоткой ослабевает

ИА "Метеоновости" / 11:20 Пятница, 5 марта



На Чукотке несколько дней подряд портит погоду циклон, пришедший с юга. С этим циклоном были связаны обильные снегопады, метели при ветре, достигавшем в порывах ураганной силы. Из-за разгула стихии были отменены авиарейсы, остановлены работы в портах. Да и движение автотранспорта было сильно затруднено, людям рекомендовали не выходить на улицу без крайней на то необходимости. Не стал исключением и минувший день, 4 марта. Циклон уже постепенно теряет силы и движется на север. Но ветры ураганной силы еще поднимает, да и запас снега в нем очень велик. 4 и ночью 5 марта метель бушевала в Магаданской области, порывы ветра достигали 25 м/с. На Чукотке, особенно на побережье, ветер в порывах достигал ураганной силы, 42 м/с, выпало до 26 мм снега в пересчете на воду, или 24-26 см в пересчете на высоту снежного покрова. Метели при ураганном ветре (до 40 м/с в порывах) бушевали и в Камчатском крае, но снега здесь было меньше, до 9 мм. Снегопады и метели отмечались и на островах - здесь хозяйничали атмосферные фронты.



До конца дня 5 марта разгул стихии на Чукотке продолжится, ветер по-прежнему достигает ураганных значений, на побережье до 29-34 м/с. Пройдет снег, поднимается метель. Снегопады и метели, задержатся на Чукотке и Камчатке до 7 марта, хотя уже и не столь сильные, ветер в порывах достигнет 23-28 м/с. / meteonovosti.ru /



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