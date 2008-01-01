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Высокая лавиноопасность в США

ИА "Метеоновости" / 11:25 Пятница, 5 марта



В американском штате Монтана установлен максимальный уровень опасности схода лавин: предупреждение об угрозе было объявлено на территории хребта Флатхед, перевала Марайас в Скалистых горах и популярного национального парка Глейшер.



Причиной столь высокого риска стала высокая температура воздуха, установившаяся в регионе: +6...+9 градусов. Под воздействием солнечных лучей снежный покров ослабевает, а с приходом осадков, которые ожидаются в Монтане в субботу, 6 марта, на склонах сформируется свежий подвижный пласт снега.



Находясь в области с высокой лавиноопасностью, необходимо отказаться от прогулок по склонам, лесным массивам и даже равнинам у подножия гор. / meteonovosti.ru /



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