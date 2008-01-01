Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
5 марта 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Высокая лавиноопасность в США


ИА "Метеоновости" / 11:25 Пятница, 5 марта

  В американском штате Монтана установлен максимальный уровень опасности схода лавин: предупреждение об угрозе было объявлено на территории хребта Флатхед, перевала Марайас в Скалистых горах и популярного национального парка Глейшер.

Причиной столь высокого риска стала высокая температура воздуха, установившаяся в регионе: +6...+9 градусов. Под воздействием солнечных лучей снежный покров ослабевает, а с приходом осадков, которые ожидаются в Монтане в субботу, 6 марта, на склонах сформируется свежий подвижный пласт снега.

Находясь в области с высокой лавиноопасностью, необходимо отказаться от прогулок по склонам, лесным массивам и даже равнинам у подножия гор. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-4
Сб.
6 мар.
-3
Вс.
7 мар.
+1
Пн.
8 мар.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Каолак		 -39
Чара

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100