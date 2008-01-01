|
|
|
Новости погоды
Высокая лавиноопасность в США
ИА "Метеоновости" / 11:25 Пятница, 5 марта
В американском штате Монтана установлен максимальный уровень опасности схода лавин: предупреждение об угрозе было объявлено на территории хребта Флатхед, перевала Марайас в Скалистых горах и популярного национального парка Глейшер.
Причиной столь высокого риска стала высокая температура воздуха, установившаяся в регионе: +6...+9 градусов. Под воздействием солнечных лучей снежный покров ослабевает, а с приходом осадков, которые ожидаются в Монтане в субботу, 6 марта, на склонах сформируется свежий подвижный пласт снега.
Находясь в области с высокой лавиноопасностью, необходимо отказаться от прогулок по склонам, лесным массивам и даже равнинам у подножия гор. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.