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Новости погоды


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Зимняя погода на праздник Весны


ИА "Метеоновости" / 13:45 Пятница, 5 марта

  Календарная весна в столичном регионе началась с очень теплой погоды. Казалось, что не за горами и настоящая весна - с ручейками, солнышком и первыми цветами. Но март в этом отношении непредсказуем. Бывает он как теплым, так и холодным. Но чаще всего это период частой смены морозов и оттепелей. Именно это можно наблюдать и сейчас. До недавнего времени Московский регион "грелся" в теплом секторе североатлантического циклона, температура превышала норму на 4-6 градусов. Снег начал активно таять. Но уже к 5 марта температура вернулась к привычным показателям. На улице легкий мороз, прошел снег. Температура станет постепенно понижаться, ударят морозы, усилится ветер, поднимется метель. 8 марта, иначе называемый праздником Весны, больше будет похож на зимний день.

В субботу, 6 марта, существенных осадков не ожидается, ночью подморозит до -7..-9 градусов, по области до -12. Днем -3..-5, по области -2..-7.

В воскресенье, 7 марта, временами будет приниматься снег, закружат метели. Ночью температура воздуха -5..-7 градусов, по области -5..-10. Днем 0..-2, по области до -5. Ветер в порывах усилится до 13-18 м/с.

8 марта будет пасмурным, временами станет приниматься небольшой снег. Ночью -8..-10 градусов, по области -5..-10, днем -5..-7, по области до -10. / meteonovosti.ru /
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