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Новости погоды


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На родине Снегурочки сугробы растут


ИА "Метеоновости" / 14:29 Пятница, 5 марта

  Обширный циклонический вихрь, поддерживавший теплую погоду в Средней полосе, постепенно смещается в восточном направлении и теряет силы. А в центральных областях былое тепло сменяется морозами. Весна заглянула на несколько дней и в Костромскую область, но решила, что ее время еще не пришло. В тыловой части циклона, уходящего в сторону Урала, температура воздуха заметно понизилась, на холодном фронте прошли обильные снегопады, усилился ветер. 4 марта в Костромской области прошел сильный снег, выпало до 9 мм осадков. А ночью 5 марта снегопады обрушились на Рязанскую область.

6 марта атмосферное давление будет расти, существенных осадков не ожидается. Сугробы, подросшие на 8-10 см, пока не будут таять. Ведь холода продержатся в регионе еще как минимум 5 дней. / meteonovosti.ru /
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