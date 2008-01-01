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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:12 Суббота, 6 марта



Предстоящим днем погода столичного региона будет определяться промежуточным гребнем антициклона. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -5..-3, по области -7..-2 градуса. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.



Очередное похолодание в столичном регионе, это характерные для начала марта температурные перепады. Атмосферное давление в пределах нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха близко к климатическим значениям.



Для лиц молодого возраста, не имеющих проблем со здоровьем - это обычная мартовская погода, которая не вызывает у них неблагоприятные реакции.



Для людей с различными хроническими недугами, перенесших острые болезни в недавнем прошлом и особенно осложненных повышенной метеочувствительностью межсезонные колебания погодных условий чаще всего становятся причиной обострения, дополнительной нагрузкой для организма. Наиболее уязвимы люди страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертоники, с вегетососудистой дистонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом). Неустойчивый геомагнитный фон в этот день в сочетании с сильным ветром также может сказываться на самочувствии и сопровождаться вегетативными и эмоциональными нарушениями (появление симптомов недомогания, снижение умственной и физической работоспособности, тревожность, нарушение сна).



Уменьшить острые реакции на погоду помогут рекомендации врача, лечение имеющихся болезней, соблюдение режима труда и отдыха, по возможности, и если нет противопоказаний, занятия спортом. Даже небольшие прогулки на свежем воздухе с ненагрузочными спортивными или дыхательными упражнениями могут оказывать положительное влияние на настроение, повышать потребление кислорода, улучшать состояние сосудистой системы,



Геомагнитный фон 6 марта ожидается возмущенный. / meteonovosti.ru /



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