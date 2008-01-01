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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:02 Суббота, 6 марта



В столичном регионе продолжается зима. Начало марта дало надежду на скорый приход весны, но то была не весна, а оттепель. Уже сегодня днем легкий мороз, -5..-3 градусов. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 2 градуса. Впереди еще морозы, но рекордных холодов не предвидится. Самым холодным выдался день 6 марта в 1888 году, когда в ранние утренние часы мороз окреп до -31,5 градуса. А самый теплый день был в 1995 году. Воздух прогрелся до +6,4 градуса. В 1990 году случился двойной рекорд. Глубокий циклон принес на московскую землю осадки в виде дождя и мокрого снега. Количество их достигло 6,2 мм. Также состоялся и рекорд атмосферного давления, оно понизилось до 966,4 гПа. Необычного в сильном дожде с мокрым снегом было и то, что он сопровождался грозой - очень редким явлением в холодное время года.



В прошлом, 2020 году, температура воздух превысила климатическую норму на 8,9 градуса. Ночью +3,7, днем +6,4 градуса, таким образом, был повторен рекорд 1995 года. Прошел небольшой дождь, снега на улицах города уже не оставалось. / meteonovosti.ru /



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