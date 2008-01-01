Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
6 марта 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:02 Суббота, 6 марта

  В столичном регионе продолжается зима. Начало марта дало надежду на скорый приход весны, но то была не весна, а оттепель. Уже сегодня днем легкий мороз, -5..-3 градусов. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 2 градуса. Впереди еще морозы, но рекордных холодов не предвидится. Самым холодным выдался день 6 марта в 1888 году, когда в ранние утренние часы мороз окреп до -31,5 градуса. А самый теплый день был в 1995 году. Воздух прогрелся до +6,4 градуса. В 1990 году случился двойной рекорд. Глубокий циклон принес на московскую землю осадки в виде дождя и мокрого снега. Количество их достигло 6,2 мм. Также состоялся и рекорд атмосферного давления, оно понизилось до 966,4 гПа. Необычного в сильном дожде с мокрым снегом было и то, что он сопровождался грозой - очень редким явлением в холодное время года.

В прошлом, 2020 году, температура воздух превысила климатическую норму на 8,9 градуса. Ночью +3,7, днем +6,4 градуса, таким образом, был повторен рекорд 1995 года. Прошел небольшой дождь, снега на улицах города уже не оставалось. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-5
Вс.
7 мар.
+1
Пн.
8 мар.
-4
Вт.
9 мар.
-10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Навабшах		 -37
Кюсюр

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Самора-де-Идальго

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100