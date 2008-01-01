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Новости погоды


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Магнитное поле Земли возмущено


ИА "Метеоновости" / 11:03 Суббота, 6 марта

  В ночь с пятницы на субботу геомагнитные возмущения начали возрастать и уже приблизились к уровню G1. По информации Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН) в ближайшие сутки геомагнитная активность будет меняться от слабовозмущенной до возмущенной.

В такой обстановке даже здоровые люди могут жаловаться на головные боли, бессонницу и усталость. У метеозависимых людей головная боль может перейти в мигрень, может появиться шум в ушах и кружиться голова, Следует усилить внимание за своим артериальным давлением и ритмами сердца.

Рекомендуется не планировать дел, требующих сильных физических затрат и повышенной внимательности, в том числе и вождения автомобиля.

По прогнозам ученых, следующая магнитная буря уровня G1произойдет 18 -19 марта,.

Напомним, что в классификации магнитных бурь существует пять уровней: от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря) и в зависимости от мощности возмущение геомагнитного поля Земли может отразиться на работе энергетических, навигационных систем и радиосвязи. / meteonovosti.ru /
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