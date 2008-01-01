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В выходные в ЦФО резкие перепады атмосферного давления
ИА "Метеоновости" / 11:40 Суббота, 6 марта
Очередной циклон, центр которого 6 марта достиг Кольского полуострова, уже через сутки на больших скоростях центром пройдет район Рыбинского водохранилища, а к 8 марту достигнет южных границ республики Коми.
Циклон достаточно молод и резв, а значит и атмосферное давление в его центре весьма низкое: по данным приземных синоптических карт на 09:00 часов по московскому времени оно понизилось до 920 гПа.
Завтра, 7 марта, циклон значительно ухудшит погоду в центральных областях центрального региона, температура воздуха повысится вновь до положительных значений.
Атмосферное давление резко понизится: в субботу его значения еще сохранятся в пределах нормы, но уже в ночь на воскресенье атмосферное давление потеряет 10 единиц , в утренние часы 7 марта оно будет отставать от нормы на 14-16 единиц и в столице достигнет значений 975 г Па (731 мм рт ст). Продержавшись сутки на таких низких показателях днем 8 марта, атмосферное давление вновь начнет расти, но достигнуть нормальных показателей сможет лишь ко вторнику, 9 марта.
Такие резкие перепады давления на фоне усиления геомагнитных возмущений весьма неблагоприятны для здоровья. Следует проявить повышенное внимание к себе и близким людям, заранее принять необходимые лекарственные средства, рекомендованные лечащим врачом и по возможности сохранять спокойствие и хорошее настроение в преддверии праздника. / meteonovosti.ru /
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