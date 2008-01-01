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Новости погоды


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Циклонические вихри облюбовали сибирские просторы


ИА "Метеоновости" / 12:40 Суббота, 6 марта

  В Сибири март принял эстафету неспокойной погоды у февраля и уже в первую неделю, благодаря циклоническим марафонам, проходящим через регион, запасы осадков здесь приближаются к полумесячной норме. Лидируют Кемеровская, Новосибирская области и Алтайский край, здесь норма по осадкам выполнена уже на 60 и более процентов.

Прошедший февраль так же вошел в историю, как один из самых насыщенных влагой месяцев. Например, в Красноярске в феврале количество выпавших осадков достигло 240 процентов, в Томске и Новосибирске этот показатель немного недобрал до 180 процентов.

При этом не оставляет матушку Сибирь в покое и порывистый ветер. В прошедший день, 5 марта, сильные ветра до 15-22 м/с отмечались здесь повсеместно. Но лидирующую позицию продолжает занимать Хакасия во главе со станцией Ненастная и Уйбат: в ночь на субботу, 6 марта, здесь зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.

Завтрашний день, 7 марта, возьмет таймаут на непогоду, проводив очередной циклонический вихрь на восток. С ростом атмосферного давления здесь почти сутки дежурным по погоде будет отрог монгольского антициклона.

Однако уже 8 марта с западными ветрами до 20 м/с, одарить умеренным снегам и мокрым снегом, пожалует очередной циклон. Лишь повышенный на 4-6 единиц температурный режим станет теплым подарком для сибирячек. В Томской и Новосибирской областях в праздничный день температура воздуха -3..+2 градуса, в Кемеровской области и республике Алтай прогнозируется до +2..+7 градусов. / meteonovosti.ru /
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