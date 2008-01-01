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Новости погоды


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Тепло завоевывает Якутию


ИА "Метеоновости" / 13:34 Суббота, 6 марта

  Текущая зима традиционно довольно сурова в Якутии. Почти ни один день не обходился без очередного морозного рекорда. Но все же, благодаря сезонной перестройке высотных потоков на западную составляющую, произошел перелом в температурном режиме и в этом регионе. Циклонические вихри долго и безуспешно пытавшиеся пробить себе дорогу на восток, получили "зеленый свет".

Покинув сибирские просторы в воскресенье, 7 марта, циклон нацелится на южные районы республики Саха. Температурная кривая среднесуточных температур начнет повышаться. И если еще в ночь на воскресенье в Якутске температура воздуха ночью -37..-35 градусов, то днем потеплеет до -20..-18 градусов.

8 марта температура в суточном ходе будет иметь ровный ход: в ночные и дневные часы по западным и южным областям Якутии ее значения составят -24..-19 градусов. Потепление принесет с собой усиление ветра до умеренного 5-10 м/с, с уплотнением облачности начнутся осадки в виде снега.

В дальнейшем температура воздуха продолжит повышаться и начиная уже с середины предстоящей недели температурный фон в центральных и южных областях Якутии будет превышать среднемесячные показатели на 4-8 градусов.

А начиная со второй декады марта, дрогнет и полюс холода: впервые с начала года в Оймяконе и Верхоянске температуры воздуха поднимутся до 20-ти градусной отметки. / meteonovosti.ru /
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