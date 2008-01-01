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Морские побережья в марте больше подходят для променада

ИА "Метеоновости" / 14:45 Суббота, 6 марта



После долгой зимы так приятно помечтать о предстоящем отдыхе. Март месяц является стартовым отсчетом, когда можно задуматься и о морских побережьях. Но в начале месяца согреть теплом могут волны лишь Красного моря, здесь у берегов Египта и Иордании, температура воды на сегодняшний день сохраняется +20..+23 градуса. У средиземноморских берегов Турции, Туниса, Марокко, Египта, Испании и Кипра вода еще довольно прохладна, +15..+18 градусов. На Эгейском и Ионическом морях всего лишь +14..+16 градусов.



Температура воды черноморских курортов +8..+10 градусов. А вдоль берегов Азовского, Каспийского и Балтийского морей и вовсе возможны лишь променады, температура воды здесь не выше 0..+2 градусов. / meteonovosti.ru /



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