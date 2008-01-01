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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:35 Воскресенье, 7 марта



Глубокий циклон и связанные с ним атмосферные фронты будут определять погоду в предпразничный день. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 740 мм рт ст. При облачной погоде пройдет снег, а юго-западный ветер, порывы которого местами достигнут 13-18 м/с, поднимет метель. С приходом теплого и влажного воздуха максимальная температура повысится в Москве до -2..0, по области до -5..0 градусов. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погода в столице и области неустойчивая: сильный порывистый ветер, колебания атмосферного давления на пониженном фоне, снижение содержания кислорода в приземном слое воздуха. Такие погодные условия не дают передышки метеозависимым людям. Независимо от имеющихся заболеваний - сердечно-сосудистые или бронхо-легочные, суставов или же с проявлениями хронической усталости, переутомления у метеозависимых людей могут отмечаться ухудшение самочувствия и обострения, снижение активности и симптомы психологического дискомфорта, вегетативные расстройства. Поддержать организм, купировать неприятные симптомы помогут выполнение рекомендаций врача, можно использовать седативные (успокаивающие) препараты, лучше растительные, посвятить выходные дни отдыху, прогулкам на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /



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