

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:35 Воскресенье, 7 марта



Приближение очередного атлантического циклона с севера москвичи прочувствовали уже в ночь на воскресенье, 7 марта. Усилившись, ветер нагнал облака, которые щедро начали посыпать город снегом. Будет ли побит рекорд 1999 года, когда выпало 8.1 мм осадков, мы сможем узнать лишь после, а вот положительный экстремум 2020 года +12.0 градусов побить точно не получится, хоть температуры и перейдут на плюсовые значения. Останется непоколебим и отрицательный экстремум температур 1889 года, когда воздух подморозило до -27.8 градусов.



Атмосферное давление, резко понизившись с приближением теплого фронта, все же не сможет достичь рекордного минимума 2002 года, когда оно понизилось до 717 мм ртутного столба.



В прошлом году, прогревшийся воздух в столице превысил климатическую норму на 11.2 градуса, установив тем самым первый из шести рекордов максимальных температур марта 2020 года. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



