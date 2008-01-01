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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:35 Воскресенье, 7 марта

  Приближение очередного атлантического циклона с севера москвичи прочувствовали уже в ночь на воскресенье, 7 марта. Усилившись, ветер нагнал облака, которые щедро начали посыпать город снегом. Будет ли побит рекорд 1999 года, когда выпало 8.1 мм осадков, мы сможем узнать лишь после, а вот положительный экстремум 2020 года +12.0 градусов побить точно не получится, хоть температуры и перейдут на плюсовые значения. Останется непоколебим и отрицательный экстремум температур 1889 года, когда воздух подморозило до -27.8 градусов.

Атмосферное давление, резко понизившись с приближением теплого фронта, все же не сможет достичь рекордного минимума 2002 года, когда оно понизилось до 717 мм ртутного столба.

В прошлом году, прогревшийся воздух в столице превысил климатическую норму на 11.2 градуса, установив тем самым первый из шести рекордов максимальных температур марта 2020 года. / meteonovosti.ru /
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