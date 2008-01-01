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Новости погоды


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Южное полушарие заполонили тропические циклоны


ИА "Метеоновости" / 11:56 Воскресенье, 7 марта

  Еще накануне в южном полушарии планеты были зафиксированы четыре воздушных возмущений.

Один из них, "MARIAN", 6 марта в 9 часов по московскому времени, исчерпав свои ресурсы, стал тропической депрессией.

Юго-запад Индийского океана остается неспокойный. Здесь продолжает бушевать тропический циклон "HABANA" 7 марта в 9 часов по московскому времени давление в центре составляло 950 гПа, а скорость ветра 50 м/с. В 21 час сегодняшнего дня скорость ветра снизится до 45 м/с. Но это ослабление кратковременное. Уже 9 марта в 21 час по московскому времени скорость ветра вблизи центра вновь возрастет до 50 м/с и продержится до 12 марта.

На юго-западе Индийского океана сформировался новый тропический шторм, получивший имя "IMAN". 7 марта в 9 часов по московскому времени, давление в центре составляло 996 гПа, скорость ветра 18 м/с. Наибольшего развития тропический шторм достигнет 8 марта в 21 час по московскому времени, когда скорость ветра возрастет до 20 м/с. По предварительным данным, "IMAN" уже 12 марта в 9 часов по московскому времени, станет тропической депрессией. / meteonovosti.ru /
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