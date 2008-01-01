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На Чукотке штормовые ветры и метели со снегом
ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 7 марта
В минувшую субботу активный циклон, перемещаясь вдоль восточного побережья Камчатки, местами отметился небольшими осадками, в Никольском выпало до 11 мм, и штормовыми ветрами. Так, местами в крае ветер усиливался в порывах до 26 м/с, на мысах он достигал почти что ураганной силы. На мысе Лопатка были зафиксированы порывы до 29 м/с, а на мысе Африка 31 м/с.
Циклон поднимается строго на север. Его приближение к Чукотке, в праздничный день будет сопровождаться снегом, метелью, на побережьях ветер окрепнет до 17-22 м/с, на побережье Берингова моря до 23-28 м/с. / meteonovosti.ru /
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