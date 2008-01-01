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Новости погоды
Москву атакует североатлантический циклон
ИА "Метеоновости" / 12:52 Воскресенье, 7 марта
Североатлантический циклон, который нырнул со Скандинавии, дотянулся своими атмосферными фронтами до центра России.
В Москве снег начался рано утром и идет по сию пору. По предварительным расчетам снег будет продолжаться до 17-18 часов. Наиболее интенсивный снег ожидается в утренние и дневные часы. Снегопад сопровождается метелью и усилением ветра в порывах 13-18 м/с. До конца дня 7 марта в столице может выпасть 2-3 см снега.
Снегопад начался при температуре около -6 градусов, а закончится вечером при температуре 0..-2 градуса.
Если вы находитесь в дороге, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. / meteonovosti.ru /
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