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Тропический циклон "NIRAN" задел Новую Каледонию

ИА "Метеоновости" / 13:19 Воскресенье, 7 марта



В начале марта у северо-восточного побережья Австралии сформировался тропический циклон "NIRAN".



По данным Бюро метеорологии Австралии, он продвигался на северо-восток со скоростью 15 км/час, вблизи центра скорость ветра достигала 75 км/час с порывами 120 км/час, на побережье полуострова Кейп-Йорк порывы ветра могли достигать 100 км/час, а значит, в некоторых районах не исключена наводнений.



Накануне, 6 марта, в сфере влияния тропического шторма оказались северные районы штата Квинсленд, где местами выпало более 200 мм осадков, ветер усиливался в порывах до 90 км/час, валил деревья, что и стало причиной нарушения электроснабжения.



Тропический шторм "NIRAN" усилился до 5 категории и стал тропическим циклоном и отправился к Новой Каледонии. Давление в его центре составляло 931 гПа, располагаясь над Коралловым морем, примерно в 1000 км к юго-востоку от Маккея (Австралия) и менее 1000 км к северо-западу от Нумеа (Новая Каледония). Максимальный устойчивый ветер составлял 205 км/час с порывами до 285 км/час.



Тропический циклон "NIRAN" прошел вблизи Новой Каледонии (юго-запад Тихого океана) и нанес ущерб западному побережью главного острова. В южной половине острова порывы ветра достигали 200 км/час. Он срывал крыши зданий и валил деревья, возникли проблемы с электроснабжением.



"NIRAN" удаляется от Новой Каледонии в юго-восточном направлении. Скорость ветра вблизи его центра составляет 140 км/час с порывами 180 км/час. На юге острова Новая Каледония и острове Пен сохраняются порывы ветра 80-100 км/час. Погодные условия будут улучшаться по мере удаления этого тропического циклона от островов. / meteonovosti.ru /



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