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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:22 Понедельник, 8 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Москве -7..-5, по области -10..-5 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.



В природе все имеет свой баланс и взаимосвязь, которая очень четко прослеживается между погодными условиями и самочувствием. Неустойчивая погода, не ритмичные и сильно отличающиеся от климатической нормы перепады метеорологических параметров, влияют на состояние здоровья человека, особенно ослабленного болезнью, со сниженным адаптационным потенциалом. Холодный воздух в сочетании с очень низким атмосферным давлением, высокой влажностью и порывистым ветром, будут формировать крайне не комфортную погоду для метеочувствительных людей. Это может сопровождаться усилением симптомов имеющихся хронических болезней, а также провоцировать простудные и респираторные заболевания. Советы как всегда сводятся к более внимательному отношению к своему здоровью, рекомендации врача по лечению имеющихся недугов должны строго выполняться. При повышении артериального давления можно сделать массаж шейного отдела позвоночника, постараться избегать дополнительной как эмоциональной, так физической нагрузки, можно принять успокаивающие травяные настойки и не забывать о витаминах С,В,Д. / meteonovosti.ru /



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