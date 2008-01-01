

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:39 Понедельник, 8 марта



Североатлантический циклон, нырнувший в центр России, в праздничный день, оставляет его в своем тылу. С западным, северо-западным ветром, порывы которого составят 12-14м/с, началось вторжение арктического воздуха.



Однако на какие-либо рекорды рассчитывать не приходится. Поэтому абсолютный минимум температуры для 8 марта останется в позапрошлом веке, в ранние утренние часы 1898 года столбик термометра опустился до отметки -32.1 градуса. Не грозит и рекорд по теплу, он принадлежит 2020 году со значением 8.6 градуса.



В прошлом, 2020 году, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 6.6 градуса. Отмечались небольшие осадки, за сутки выпало 2.4 мм. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



