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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 07:39 Понедельник, 8 марта
Североатлантический циклон, нырнувший в центр России, в праздничный день, оставляет его в своем тылу. С западным, северо-западным ветром, порывы которого составят 12-14м/с, началось вторжение арктического воздуха.
Однако на какие-либо рекорды рассчитывать не приходится. Поэтому абсолютный минимум температуры для 8 марта останется в позапрошлом веке, в ранние утренние часы 1898 года столбик термометра опустился до отметки -32.1 градуса. Не грозит и рекорд по теплу, он принадлежит 2020 году со значением 8.6 градуса.
В прошлом, 2020 году, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 6.6 градуса. Отмечались небольшие осадки, за сутки выпало 2.4 мм. / meteonovosti.ru /
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