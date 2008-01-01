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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 07:39 Понедельник, 8 марта

  Североатлантический циклон, нырнувший в центр России, в праздничный день, оставляет его в своем тылу. С западным, северо-западным ветром, порывы которого составят 12-14м/с, началось вторжение арктического воздуха.

Однако на какие-либо рекорды рассчитывать не приходится. Поэтому абсолютный минимум температуры для 8 марта останется в позапрошлом веке, в ранние утренние часы 1898 года столбик термометра опустился до отметки -32.1 градуса. Не грозит и рекорд по теплу, он принадлежит 2020 году со значением 8.6 градуса.

В прошлом, 2020 году, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 6.6 градуса. Отмечались небольшие осадки, за сутки выпало 2.4 мм. / meteonovosti.ru /
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