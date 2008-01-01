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Новости погоды


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Сильный снег и метель на западе центрального округа


ИА "Метеоновости" / 09:50 Понедельник, 8 марта

  7 марта активный атмосферный фронт пересекал центральную Россию.В средней полосе погода действовала по зимнему сценарию: сыпал снег, сильный ветер поднимал метель, сугробы прирастали "на глазах". Стадии "сильного" снег достигал в Смоленской области и на северо-западе Московской. В Вязьме за день 7 марта выпало 10 мм осадков, в Волоколамске 8 мм. При метели видимость местами сокращалась до 500 метров.

А самый сильный ветер отмечался на юго-востоке центрального района: в Рязанской области до 22м/с.

8 марта на всей территории округа снежок лишь небольшой, а мороз станет крепчать, под утро 8 марта в Тверской подморозило до -13 градусов, в Смоленской до -7. / meteonovosti.ru /
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