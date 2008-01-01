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Резкий рост атмосферного давления в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:07 Понедельник, 8 марта



Центр циклона, нырнувшего из Скандинавии в центр Европейской России, утром 8 марта достиг междуречья Волги и Вятки. Процесс, как и подобает в случае ныряющих циклонов, весьма стремительный. Вслед циклону уже сразу два вихря повышенного давления начали пробиваться к Москве: один из центральной Европы, а второй - очень холодный из Арктики со Щпицбергена.



И после резкого падения атмосферного давления, которое отмечалось сутки назад (сразу на 15 мм ртутного столба), с утра 8 марта в столичном регионе начался рост давления. К утру 9 марта давление в Москве подрастет до нормального (опять не менее 15 мм за сутки и уже резко вверх), интенсивный рост давления продолжится и в первый рабочий день после праздников. Такая значительная амплитуда колебаний атмосферного давления негативно сказывается на самочувствии значительной группы метеозависимых людей, учитывая длинный и довольно тяжелый зимний период, когда защитные и адаптационные механизмы организма почти на пределе.



Холодный, арктический антициклон к середине недели увеличит отклонение давления от нормального в Москве и в Подмосковье на 12-15 единиц . Высокое давление в сочетании с усиливающимися морозами, начиная со вторника, станут формировать погоду выраженного спастического типа.



При такой погоде на предстоящее неделе, многие метеозависимые люди могут испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Прежде всего, стоит поберечься пожилым людям, лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшим серьезные сосудистые катастрофы, страдающим частыми приступами бронхоспазма, стенокардии, мигрени. / meteonovosti.ru /



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