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Зима в Москве "огрызнулась" снегопадом

ИА "Метеоновости" / 12:06 Понедельник, 8 марта



Весна, наступив по календарю, в реальном времени решила не торопиться и в канун женского весеннего праздника разразилась снегопадами в Москве и в Подмосковье.



Стремительно нырнувший 7 марта через центр Европейской России циклон, вновь освежил и заметно увеличил осевшие с начала марта сугробы. Через столичный регион циклон протащил сразу серию фронтов: сначала с утра воскресенья теплый с обильным липким мокрым снегом, а во второй половине дня и вечером 7 марта парочку холодных с мощными снежными зарядами, метелями и порывистым ветром! Снег принимался на вторичном холодном фронте циклона и в ночь и под утро 8 марта.



Итогом вторжения североатлантического ныряющего циклона стал заметный прирост снега в Москве и ее окрестностях. На ВДНХ, в 9 утра 7 марта высота снега составляла ровно 40 см, а к утру 8 марта она увеличилась до 48 см. Заметней всего высота снега увеличилась в районе Тушино: там сугробы за ночь подросли сразу на 10 см, и теперь высота снега на одноименной метеостанции составляет 55 см. В эквиваленте жидкой воды за сутки в Тушино выпало 8 мм осадков, четверть месячной нормы!



На востоке и на юго-западе Москвы в Измайлово и в районе МГУ высота снега утром 8 марта составила 48 см, за сутки прирост снега на обеих метеостанциях составил 5 см. Так же - на 5 см подросли посеревшие и осевшие сугробы в центре Москвы, на Балчуге высота снега увеличилась до 43 см против 38 см утром 7 марта.



Днем 8 марта в тылу североатлантического циклона, ушедшего в Кировскую область, еще будет кружить небольшой снег, к вечеру в Москве местами возможен прирост снега еще на 1 см. Праздничный день 8 марта, который по погоде оказался совсем не весенним, можно прекрасно провести во вновь побелевших парках и скверах, прогуляться по заснеженным аллеям и тропам, прокатиться на лыжах, вдохнуть свежего морозного воздуха! / meteonovosti.ru /



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