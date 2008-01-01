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Сильные дожди и наводнения в Перу
ИА "Метеоновости" / 13:09 Понедельник, 8 марта
Из-за сильных дождей на северо-западе Перу установлен высокий, красный уровень метеоопасности. Предупреждение сохранится до вторника, 9 марта, в регионах Ламбайеке, Ла-Либертад и Пьюра.
В северном нагорье также идут сильные дожди, которые принесут уже к концу этого дня до 20 мм осадков. В Тумбесе, регионе на границе с провинцией Пьюра, ожидается увеличение объема осадков до 45 мм. Дожди сопровождаются грозами и ветром скоростью до 8 м/с.
Проливные дожди обрушились на север Перу еще в начале текущего месяца. Обильные осадки стали причиной разлива реки Пьюра, в результате чего были размыты дороги, повреждены дома и медицинские учреждения. Риск наводнений все еще высок на севере и северо-западе страны. / meteonovosti.ru /
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