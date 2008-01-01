Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
8 марта 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди и наводнения в Перу


ИА "Метеоновости" / 13:09 Понедельник, 8 марта

  Из-за сильных дождей на северо-западе Перу установлен высокий, красный уровень метеоопасности. Предупреждение сохранится до вторника, 9 марта, в регионах Ламбайеке, Ла-Либертад и Пьюра.

В северном нагорье также идут сильные дожди, которые принесут уже к концу этого дня до 20 мм осадков. В Тумбесе, регионе на границе с провинцией Пьюра, ожидается увеличение объема осадков до 45 мм. Дожди сопровождаются грозами и ветром скоростью до 8 м/с.

Проливные дожди обрушились на север Перу еще в начале текущего месяца. Обильные осадки стали причиной разлива реки Пьюра, в результате чего были размыты дороги, повреждены дома и медицинские учреждения. Риск наводнений все еще высок на севере и северо-западе страны. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-6
Вт.
9 мар.
-12
Ср.
10 мар.
-14
Чт.
11 мар.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Проме		 -37
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Олбери

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100