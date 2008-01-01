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Штормовое предупреждение в Риме

ИА "Метеоновости" / 13:11 Понедельник, 8 марта



Холодный атмосферный фронт Атлантического циклона принес в Италию неблагоприятные погодные условия. Вечером в воскресенье, 7 марта, в регионе Лацио и на острове Сардиния начались проливные дожди, которые продлятся несколько дней.



Сильные ливни сопровождаются грозами, сильными порывами ветра до 8-10 м/с и местами градом. К полудню вторника, 9 марта, объем осадков в Риме может достичь 100 мм. Схожие погодные условия установились и на острове Сардиния, за исключением более скудных осадков.



Уровень метеоопасности в пострадавших регионах должен вернуться к норме в среду, 10 марта. Однако местные власти настоятельно рекомендуют жителям и гостям Италии следить за штормовыми предупреждениями. / meteonovosti.ru /



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