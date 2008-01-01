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Новости погоды


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Вулкан Этна вновь покрыл Сицилию пеплом


ИА "Метеоновости" / 13:13 Понедельник, 8 марта

  Мы уже писали о прошедшем на Сицилии цикле извержений Этны, в результате которого местные поселения оказались засыпаны золой и камнями. Однако жителям острова пришлось столкнуться с последствиями еще одного пробуждения вулкана, произошедшего в воскресенье, 7 марта.

Новое извержение стало одним из самых мощных за последние 3 недели, сильные подземные толчки сотрясали гору на протяжении более 5 часов. Столб пепла и лавы достиг высоты 10 000 метров.

В воскресенье утром пепел и мелкие камни обрушились на улицы 8 поселений у подножия Этны. Сообщений о травмах среди местных жителей и повреждениях зданий не поступало. / meteonovosti.ru /
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