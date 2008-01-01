

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Вулкан Этна вновь покрыл Сицилию пеплом

ИА "Метеоновости" / 13:13 Понедельник, 8 марта



Мы уже писали о прошедшем на Сицилии цикле извержений Этны, в результате которого местные поселения оказались засыпаны золой и камнями. Однако жителям острова пришлось столкнуться с последствиями еще одного пробуждения вулкана, произошедшего в воскресенье, 7 марта.



Новое извержение стало одним из самых мощных за последние 3 недели, сильные подземные толчки сотрясали гору на протяжении более 5 часов. Столб пепла и лавы достиг высоты 10 000 метров.



В воскресенье утром пепел и мелкие камни обрушились на улицы 8 поселений у подножия Этны. Сообщений о травмах среди местных жителей и повреждениях зданий не поступало. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



