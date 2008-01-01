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Новости погоды


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Москву ждут самые холодные сутки зимнего сезона


ИА "Метеоновости" / 13:18 Понедельник, 8 марта

  Весна на календаре, а между тем в середине недели Москву ждут, похоже, самые холодные сутки зимнего сезона. И это не опечатка! Как бы не казалось в последние годы, что зима в Москве кончается с приходом календарной весны, в сезоне 2020-2021 небесная канцелярия напомнила, что в центре Европейской России зима длится 5 месяцев, и март в столичном регионе по климатическим понятиям относится к зимнему месяцу.

И чтобы крепче запомнили эту истину, природа распорядилась к 10 марту усилить морозы до аномальных. Москву ждет ультраполярное вторжение, в средней и верхней тропосфере воздушные потоки уже разворачиваются на самые холодные северные и северо-восточные направления, с которыми в столичный регион начал врываться ледяной арктический воздух.

В нижней тропосфере и в приземном слое позиции в центре европейской России к 10 марта укрепит холодный антициклон, выдвигающийся в Центральный округ прямо из Арктики - со Щпицбергена. В итоге в ночь на 10 и 11 марта в Москве температура понизится до 20 градусов мороза, а по области местами и ниже. Днем в среду, 10 марта в Москве не выше -10..-12 градусов, в целом за сутки 10 марта 2021 года Москва, скорее всего, получит самую значительную за зимний сезон отрицательную аномалию. Для среды, 10 марта средняя за сутки температура прогнозируется около 15 градусов мороза. По климатическим многолетним данным в этот день средняя за сутки температура имеет значительно более высокое значение, всего -3,2 градуса. Поэтому отклонение среднесуточной температуры от нормы составит по Москве по предварительным прогнозам 12 градусов и более.

11 марта днем, чтобы скрасить морозы в начале второй декады марта, синоптики обещают в дневные часы переменную облачность с солнечными периодами! Поэтому за счет прогрева и слабого ветра почти в центре антициклона и значительно удлинившегося светового дня, температура в Москве повысится до -5..-7 градусов.

В пятницу начнется перелом, южные и западные ветры понесут теплые и влажные воздушные массы, в субботу днем в столице и ее окрестностях уже оттепель. / meteonovosti.ru /
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