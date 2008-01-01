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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:50 Вторник, 9 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями сушественных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -9..-7, по области -12..-7 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 65%.



В столичный регион возвращаются морозы: ночью -13..-15, днем -7..-9 градусов. Атмосферное давление будет интенсивно расти, содержание кислорода в приземном слое воздуха повышенное. По медицинской характеристике, это спастический тип погоды неблагоприятный для метеозависимых людей с сердечно- сосудистыми заболеваниями. Ухудшение самочувствия и усиление симптомов заболевания: внезапное повышение артериального давления вплоть до гипертонических кризов, нарушения сердечного ритма, головные боли и головокружение, боли в области сердца, проявления психо-эмоциональной неустойчивости (ухудшение настроения, тревожность, раздражительность и др.). Не стоить забывать, что ухудшение самочувствия может развиваться и при быстрой смене температуры: выход из тепла на мороз. Рекомендуется контролировать артериальное давление, принимать лекарства, назначенные врачом при появлении первых признаков недомогания, постараться не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками.



Геомагнитный фон 9 марта ожидается спокойный с отдельными / meteonovosti.ru /



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