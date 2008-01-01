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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:57 Вторник, 9 марта

  Погоду в столичном регионе продолжает определять тыловая часть атлантического циклона. А потому морозы вернулись, и температура воздуха прошедшей ночью понижалась в Москве до -15 градусов. Но такие морозы в первой половине марта - не редкость. Все рекорды, отмеченные за многолетний ряд наблюдений ниже отметки в -25 градусов, а случались в это время и тридцатиградусные морозы. В ночь на 9 марта рекорд минимальной температуры принадлежит далекому 1884 году, когда столбики термометров достигли -27.4 градуса.

А теплее всего в этот день было в прошлом, 2020 году. Даже ночью температура была положительной, +1 градус, а днем ее максимальное значение составило +12 градусов, что стало суточным рекордом.

Рекордное количество осадков выпало в этот день в 1959 году - 15.2 мм. / meteonovosti.ru /
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местное
-14
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9 мар.
-12
Ср.
10 мар.
-14
Чт.
11 мар.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Пьинмана		 -39
Воркута

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Сантьяго

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