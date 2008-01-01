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В Санкт-Петербурге ударит двадцатиградусный мороз

ИА "Метеоновости" / 09:59 Вторник, 9 марта



Зима вернулась в Санкт-Петербург еще до выходных - с 5 марта столбики термометров не покидают синий сектор шкалы. Возвращение матушки-зимы прошло с размахом, со снегопадами и метелями. За время праздников снежный покров увеличился с 5 до 16 сантиметров. 8 марта Северная столица была так засыпана снегом, что вполне можно было отмечать Новый год, а не Международный женский день. Последствия снегопадов устраняли более 6000 дворников, с дорог Санкт-Петербурга только за сутки вывезли более 21 тысячи кубометров снега. Не лишним будет отметить, что второй праздничный уик-энд подряд коммунальные службы провели в рабочем режиме. Новая рабочая неделя началась морозами - минувшей ночью температура упала до -15. Да, в эти дни город на Неве видел морозы и покрепче, но всё-таки после холодного февраля от марта хотелось бы большей лояльности. В ближайшие два-три дня устойчивый северо-восточный воздушный поток сохранит очень холодную погоду. Ночью ожидается двадцатиградусный мороз, температура днем -7..-10. На дорогах местами гололедица. В конце недели в Санкт-Петербург нагрянет оттепель, станет ветрено, пройдут осадки. / meteonovosti.ru /



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