Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
9 марта 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Санкт-Петербурге ударит двадцатиградусный мороз


ИА "Метеоновости" / 09:59 Вторник, 9 марта

  Зима вернулась в Санкт-Петербург еще до выходных - с 5 марта столбики термометров не покидают синий сектор шкалы. Возвращение матушки-зимы прошло с размахом, со снегопадами и метелями. За время праздников снежный покров увеличился с 5 до 16 сантиметров. 8 марта Северная столица была так засыпана снегом, что вполне можно было отмечать Новый год, а не Международный женский день. Последствия снегопадов устраняли более 6000 дворников, с дорог Санкт-Петербурга только за сутки вывезли более 21 тысячи кубометров снега. Не лишним будет отметить, что второй праздничный уик-энд подряд коммунальные службы провели в рабочем режиме. Новая рабочая неделя началась морозами - минувшей ночью температура упала до -15. Да, в эти дни город на Неве видел морозы и покрепче, но всё-таки после холодного февраля от марта хотелось бы большей лояльности. В ближайшие два-три дня устойчивый северо-восточный воздушный поток сохранит очень холодную погоду. Ночью ожидается двадцатиградусный мороз, температура днем -7..-10. На дорогах местами гололедица. В конце недели в Санкт-Петербург нагрянет оттепель, станет ветрено, пройдут осадки. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-14
Вт.
9 мар.
-12
Ср.
10 мар.
-14
Чт.
11 мар.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Пьинмана		 -39
Воркута

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Сантьяго

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100