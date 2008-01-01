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Новости погоды


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По сибирским просторам разгулялись циклоны


ИА "Метеоновости" / 10:55 Вторник, 9 марта

  В прошедший праздник сразу два циклонических вихря определяли погоду в Сибири. Один из них кружил над центральными районами Красноярского края, засыпая снегом не только центральные районы, но и Туруханский район, выпало до 10 мм осадков. Снег, местами сильный, отмечался и в южных районах Восточной Сибири. В Хакасии он сопровождался усилением ветра до 25 м/с.

Западные районы Сибири оказались в передней части уральского циклона. Самыми интенсивными осадки были в Томской области, где выпало до 11 мм небесной влаги, ветер усиливался до 15 м/с, а в Кемеровской области порывы достигали 21 м/с.

Сегодня в южных районах Западной Сибири сохранится неблагоприятная погода со снегом, переходящим в мокрый снег, в Томской области снег может быть сильным, гололедными явлениями и усилением ветра до 17-22 м/с. В горах Алтайского края сильный ветер и лавиноопасно. Восточносибирский циклон останется еще в силе, немного продвигаясь на север, он ухудшит погоду в Эвенкии и на Таймыре, где при сильном ветре закружат метели.

Температурный фон в ближайшие пару дней в южных районах Сибири останется гораздо (на 4-6 градусов) выше нормы, а вот в северных районах морозы с каждым днем будут только крепчать. / meteonovosti.ru /
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