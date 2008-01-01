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Новости погоды


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Урал в центре сильных морозов


ИА "Метеоновости" / 11:25 Вторник, 9 марта

  Начавшийся 2021 год продолжает испытывать жителей Урала сильными морозами. Суровый январь, в котором средняя за месяц температура воздуха оказалась на 3-4 градуса ниже нормы, сменился еще более суровым февралем. В большинстве ночей завершающего зимний сезон месяца морозы усиливались до -20..-25 градусов. С наступлением календарной весны, погода нехотя повернула на тепло. Ночные морозы ослабели до -15..-18 градусов, а днем температура начала уверенно приближаться к нулевым значениям, но столбики термометров не достигнув заметной отметки, вновь поползли вниз.

В праздничный день на Среднем Урале отмечалась температура от 5 до 10 мороза, а в ночь на вторник они вновь усилились до -10..-15 градусов. На Южном Урале было немного теплее.

В среду холодная погода охватит всю территорию Европейской России и Урал, а эпицентр холода с температурой на 12-14 градусов ниже нормы сформируется над Северным Уралом, где ожидаются тридцатиградусные морозы. Постепенно очаг аномального холода будет смещаться к югу и уже к пятнице на Среднем и Южном Урале температура будет ниже обычной для этой поры значений на 10-12 градусов. В Екатеринбурге похолодает до -22..-25, а местами и до -30 градусов, в Челябинской и Курганской областях до -18..-23 градусов.

Холодная погода на Среднем и Южном Урале сохранится до конца недели, а вот на севере округа, напротив, морозы смягчатся, а среднесуточная температура уже превысит норму. / meteonovosti.ru /
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