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Рекордные морозы на Европейском севере

ИА "Метеоновости" / 12:01 Вторник, 9 марта



Сразу два антициклона пытаются оттеснить циклонические вихри с территории Европейской России. Один из них наступает с запада и пока является полноправным хозяином погоды в самой западной, Калининградской области. Другой, нацеленный на суровые морозы, уже сегодня с Арктики перебрался на Кольский полуостров. На севере европейской территории он уже установил тридцатиградусные морозы, а в ряде городов в ночь на первый праздник весны температура понизилась до рекордных значений.



Причем до рекордно низких значений морозы усилились от Кольского полуострова до Воркуты. В Мурманской области рекордсменом стал населенный пункт Краснощелье, в котором похолодало до -34.5 градусов. В Архангельской области отличился город Мезень, расположенный к северо-востоку от областного центра, здесь новый суточный минимум теперь составляет -31.9. В Республике Коми температурный рекорд состоялся в Печоре с минимальной температурой -38.1 градуса.



В ночь на вторник на Европейском севере сохранялась аномально холодная погода. В районе Воркуты температура понижалась до -40 градусов и ниже. / meteonovosti.ru /



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