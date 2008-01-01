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В Италии не утихают сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 12:16 Вторник, 9 марта



Во вторник, 9 марта, в Риме было снято штормовое предупреждение, однако сильные дожди в столице Италии не утихают. Обрушившийся на страну Атлантический циклон принес непогоду и в другие регионы, где был установлен повышенный, оранжевый уровень метеоопасности.



Грозы и ливни начались на территории области Абруццо на побережье Адриатического моря. В Пескаре, одном из крупнейших городов региона, в ближайшие 24 часа объем осадков превысит 50 мм, а скорость ветра достигнет 10 м/с. В области Кампания в Южной Италии также установлено предупреждение о проливных дождях: в Неаполе ожидаются до 60 мм осадков и порывы ветра до 8 м/с.



Уровень метеоопасности в вышеуказанных регионах снизится в среду, 10 марта. / meteonovosti.ru /



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