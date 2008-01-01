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Метели и гололедица в Эстонии

ИА "Метеоновости" / 12:36 Вторник, 9 марта



В ночь на вторник, 9 марта, в Эстонии значительно ухудшились погодные условия. Из-за пришедших в страну снегопадов, сильных ветров и гололедицы на дорогах местные власти опубликовали предупреждение о повышенной метеоопасности.



На севере страны юго-западный ветер достигнет скорости 9 м/с с порывами до 12 м/с. В Таллинне и Лауласмаа уже днем ожидается сильная метель. На западе страны, в Хаапсалу, умеренные снегопады пройдут в сопровождении ветра порывами до 15 м/с. На крупнейших островах Сааремаа и Хийумаа ожидаются более суровые погодные условия: вкупе с обильными осадками здесь наступит похолодание до -8 градусов, и придут ветры скоростью до 20 м/с.



В среду, 10 марта, погодные условия заметно улучшатся, однако уже к концу недели осадки и метель распространятся на всю Эстонию. Опасность гололеда на местных дорогах чрезвычайно высока. / meteonovosti.ru /



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