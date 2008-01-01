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Есть в России и аномально теплые места

ИА "Метеоновости" / 14:02 Вторник, 9 марта



Вернувшиеся на европейскую территорию и Урал морозы, приводят к мысли, что уж за Уралом еще холоднее. Но на самом деле есть районы в России, где с начала месяца удерживается аномальное тепло. Это крайний юг Сибири, где в минувшие сутки средняя температура превысила свои обычные значения на 6 градусов, повысившись в дневные часы до нуля и даже положительных значений. А в ряде городов она даже отметилась рекордно высокими показателями. В их числе город Бийск Алтайского края, в дневные часы температура повысилась до +5.9 градусов, что больше, чем на градус выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 2004 года. Еще теплее было на крайнем юге Восточной Сибири. В поселке Тоора-Хем, расположенном в Республике Тыва, максимальная температура составила +7.9 и стала суточным рекордом для 8 марта.



На Алтай уже к выходным вернутся морозы, а в Тыве теплая погода сохранится. / meteonovosti.ru /



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