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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:31 Среда, 10 марта

Предстоящим днём погода в Московском регионе сформируется под влиянием антициклона. На его южной периферии будет достаточно солнечного света, а что касается снега - существенных осадков не предвидится. По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 10 марта при переменной облачности воздух в послеобеденные часы прогреется в Москве всего лишь до -14..-12 градусов, по области до -17..-12. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит интенсивно расти и будет выше нормы на 10-12 мм ртутного столба. По медицинской оценке и по возможному влиянию на организм это неблагоприятный, спастический тип погоды. В группе риска лица с заболеваниями сердца и сосудов, прежде всего это гипертоники, лица, перенесшие острые сосудистые нарушения, страдающие ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией, вегетативными нарушениями и др. Несмотря на повышенное содержание кислорода в приземном слое воздух, симптомы недомогания и ухудшения самочувствия могут развиваться и у лиц с заболеваниями бронхо-легочной системы. Чтобы легче переносить перепады погоды, прежде всего, необходимо принимать лекарственные препараты, снижающие симптомы и проявления болезни (это обычно рекомендованные врачом препараты), постараться снизить физические, а по возможности и психо-эмоциональные нагрузки. Хороши прогулки на свежем воздухе, если позволяет самочувствие, но при этом следует помнить, что резкая смена температуры может вызвать приступ стенокардии, спазм сосудов и бронхоспазм. Стоит отметить, что даже не метеозависимые люди при таких резких колебаниях метеопараметров могут отмечать проявления дискомфорта, головные боли, нарушение сна. Геомагнитный фон 10 марта ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /
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