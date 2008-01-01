9 мая в городах-героях

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Погода в день Победы, какая бы она ни была, не может испортить этот Великий Праздник. И, тем не менее, она будет разной.

В Москве, на северо-восточной периферии антициклона, в этот день местами может собраться небольшой дождь, днем прохладно, 10..15 и ветрено, 13-18 м/с.

В Санкт-Петербурге без существенных осадков и 11..13.

В Бресте, под присмотром погожего антициклона, без осадков и воздух прогреется до 18 тепла.

В Новороссийске усилится влияние антициклона, наступающего с запада, местами пройдут дожди кратковременного характера, прогремят грозы, при грозах усилится ветер, днем 15..17.

В Волгограде может собраться непродолжительный дождь с грозой. При грозе усиление ветра в порывах 15-20 м/с и 18..20.

В Севастополе, вблизи атмосферного фронта, утром прошумят непродолжительные дожди, ветер окрепнет в порывах 15-17 м/с, днем 14..16.

В Керчи без осадков, после полудня 18..20 градусов.

Пользуясь случаем, поздравляю всех с Праздником Победы. Ветеранам – низкий поклон.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Татьяна Крепостнова