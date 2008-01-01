Из архива московской погоды

После кратковременного перерыва в столичный регион возвращаются дожди и прохлада. Накануне, 7 мая вечером, на активном участке фронта сформируется мини-циклон, в теплом секторе которого и будет находиться московская земля. Во второй половине ночи начнутся дожди, и может выпасть от 1 до 4 мм осадков. Днем время от времени будут приниматься дожди и количество осадков составит от 7 до 14 мм. Но даже при таком количестве осадков, рекорд останется в 1922 году, когда на Москву вылилось 35.2 мм.

Абсолютные минимум и максимум температуры тоже не обновятся. Рекордно низкая температура для 8 мая -7.3 градуса останется за 1918 годом, а самая высокая +30 – в 1967 году.

В прошлом, 2020 году, в этот день было тепло, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения почти на 11 градусов. После ночных 6.4 градуса, днем температура повысилась до 13, поморосил небольшой дождь.

Главный специалист ИА "Метеоновости"

Ксения Байкова