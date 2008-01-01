Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
9 мая 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 08:53 Суббота, 8 мая

После кратковременного перерыва в столичный регион возвращаются дожди и прохлада. Накануне, 7 мая вечером, на активном участке фронта сформируется мини-циклон, в теплом секторе которого и будет находиться московская земля. Во второй половине ночи начнутся дожди, и может выпасть от 1 до 4 мм осадков. Днем время от времени будут приниматься дожди и количество осадков составит от 7 до 14 мм. Но даже при таком количестве осадков, рекорд останется в 1922 году, когда на Москву вылилось 35.2 мм.

Абсолютные минимум и максимум температуры тоже не обновятся. Рекордно низкая температура для 8 мая -7.3 градуса останется за 1918 годом, а самая высокая +30 – в 1967 году.

В прошлом, 2020 году, в этот день было тепло, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения почти на 11 градусов. После ночных 6.4 градуса, днем температура повысилась до 13, поморосил небольшой дождь.

Главный специалист ИА "Метеоновости"
Ксения Байкова

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+6
Вс.
9 мая
+13
Пн.
10 мая
+17
Вт.
11 мая
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Ахмадабад		 -12
Челюскин

некомфортное место: Саскылах
комфортное место: Хой

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100