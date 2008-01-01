Из архива московской погоды

После кратковременного перерыва в столичный регион возвращаются дожди и прохлада. Накануне, 7 мая вечером, на активном участке фронта сформируется мини-циклон, в теплом секторе которого и будет находиться московская земля. Во второй половине ночи начнутся дожди, и может выпасть от 1 до 4 мм осадков. Днем время от времени будут приниматься дожди и количество осадков составит от 7 до 14 мм. Но даже при таком количестве осадков, рекорд останется в 1922 году, когда на Москву вылилось 35.2 мм.
Абсолютные минимум и максимум температуры тоже не обновятся. Рекордно низкая температура для 8 мая -7.3 градуса останется за 1918 годом, а самая высокая +30 – в 1967 году.
В прошлом, 2020 году, в этот день было тепло, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения почти на 11 градусов. После ночных 6.4 градуса, днем температура повысилась до 13, поморосил небольшой дождь.
Главный специалист ИА "Метеоновости" / meteonovosti.ru /
Ксения Байкова