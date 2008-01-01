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Новости погоды


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О ночных осадках в Москве и дальнейшее перспективе..


ИА "Метеоновости" / 10:12 Суббота, 8 мая

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Во второй половине ночи 8 мая столичная область оказалась в зоне теплого атмосферного фронта. Сначала в зону осадков попали  южные округа Москвы, а к 9 утра дождь шел на всей территории столицы.

 В среднем на город выпало 7 мм осадков. Дожди неравномерно пролили столичную землю:   до 9 мм выпало  в южном, юго-западном и западном округе Москвы, в  центре 5 мм, в Зеленограде 4 мм.

Дождь в столице продолжится до конца суток. Рекордных значений количество осадков сегодня  не достигнет, но   нынешний дождь может войти  пятерку самых сильных за последние 70 лет.

В последний раз столь сильные дожди наблюдались в Москве в канун праздника Победы в 2017 году, за сутки впало 28 мм.

Главный специалист ИА "Метеоновости"
Ксения Байкова

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