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Новости погоды
О ночных осадках в Москве и дальнейшее перспективе..
ИА "Метеоновости" / 10:12 Суббота, 8 мая
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Во второй половине ночи 8 мая столичная область оказалась в зоне теплого атмосферного фронта. Сначала в зону осадков попали южные округа Москвы, а к 9 утра дождь шел на всей территории столицы.
В среднем на город выпало 7 мм осадков. Дожди неравномерно пролили столичную землю: до 9 мм выпало в южном, юго-западном и западном округе Москвы, в центре 5 мм, в Зеленограде 4 мм.
Дождь в столице продолжится до конца суток. Рекордных значений количество осадков сегодня не достигнет, но нынешний дождь может войти пятерку самых сильных за последние 70 лет.
В последний раз столь сильные дожди наблюдались в Москве в канун праздника Победы в 2017 году, за сутки впало 28 мм.
Главный специалист ИА "Метеоновости"
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